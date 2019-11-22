Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел расширенное заседание Комитета в рамках Дней Удмуртской Республики в Совете Федерации. На мероприятии обсуждалась тема «Актуальные проблемы развития коммунальной инфраструктуры на примере Удмуртской Республики».

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Александр Акимов и Сергей Лукин

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Сергей Лукин и Ольга Старостина

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Сенатор отметил, что для региона это один из важнейших вопросов. «Республика покрыта лесом, там много рек, которые впадают в Каму, и затем все это идет в Волгу и распространяется по территории нашей страны. Поэтому наличие очистных сооружений в населенных пунктах Удмуртской Республики имеет важное значение как для экологии самой Республики, так и в целом для экологии бассейнов Волги и Камы», — сказал Олег Мельниченко.

Председатель Государственного совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов напомнил, что Дни региона в Совете Федерации проводятся уже во второй раз. «Абсолютное большинство вопросов социально-экономического развития Удмуртии, вошедших в Постановление СФ по итогам Дней субъекта Федерации в 2015 году, нашли положительное решение».

Благодаря поддержке верхней палаты парламента в федеральную адресную инвестпрограмму было включено строительство лечебного корпуса Республиканской больницы, построен реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

Он отметил, что благодаря поддержке верхней палаты парламента в федеральную адресную инвестпрограмму было включено строительство лечебного корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы, построен современный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии Дмитрий Сурнин сообщил, что одна из ключевых проблем отрасли в регионе – высокий износ, в том числе системы водоснабжения и водоотведения. Он также отметил необходимость расширения возможности технологического присоединения к сетям в целях жилищного строительства. «Кроме того, есть потребность в строительстве и реконструкции очистных сооружений».

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В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики , мэр г. Ижевска Олег Бекмеметьев и др.

По итогам обсуждения члены профильного Комитета СФ приняли проект решения, которое направлено на дальнейшее социально-экономическое развитие, совершенствование коммунальной инфраструктуры Удмуртии.

В ходе расширенного заседания Комитета СФ также был заслушан отчёт аудитора Счетной палаты Светланы Орловой о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2017–2018 годах и за истекший период 2019 года».

Светлана Орлова обозначила ряд требующих незамедлительного принятия мер, которые должны способствовать решению проблемы значительного количества объектов незавершенного строительства, сооружение которых осуществлялось с привлечением бюджетных средств.

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