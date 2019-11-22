Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялось пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Заседание открыла Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Она приветствовала парламентские делегации государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ, руководителей парламентов стран Содружества, Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ, представителей партнерских международных организаций и дипломатического корпуса, руководителей органов исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других почетных гостей.

Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Валентина Матвиенко

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Ильяс Умаханов и Владимир Джабаров

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Виктор Новожилов

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Константин Косачев

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Сергей Белоусов и Олег Цепкин

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Олег Цепкин и Виктор Павленко

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Дмитрий Василенко

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Александр Башкин

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Виктор Павленко

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ

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«В пятидесятый раз собираются вместе парламентские делегации государств — участников МПА СНГ. Хотя с первого пленарного заседания прошло уже более четверти века, мы с не меньшим энтузиазмом продолжаем работать над реализацией целей и задач Ассамблеи, закрепленных в ее уставных документах основателями нашей организации», — сказала Валентина Матвиенко.

На протяжении времени менялся состав национальных парламентских делегаций, но неизменной оставались преемственность идеалам парламентского сотрудничества, стремление к обеспечению гармоничного развития правовых систем и сближению законодательств государств Содружества

Она отметила, что на протяжении времени менялся состав национальных парламентских делегаций, рабочих органов и самой Ассамблеи, но неизменной оставались преемственность идеалам парламентского сотрудничества, стремление к обеспечению гармоничного развития правовых систем и сближению законодательств государств Содружества, готовность решать актуальные вопросы.

«В нынешнем году работа органов МПА СНГ, постоянных комиссий, экспертных советов, рабочих групп осуществлялась в соответствии с утвержденным планом», — сказала Валентина Матвиенко. Результатом в области модельного законотворчества стали 23 документа, представленные Межпарламентской Ассамблее. 12 из них были приняты весной на 49-м пленарном заседании.

По ее словам, эта серьезная и полезная работа, являющаяся приоритетной в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ, осуществляется системно на основании главного программного документа — перспективного плана модельного законотворчества. «В повестку дня пленарного заседания включен вопрос о Перспективном плане модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной период», — отметила Валентина Матвиенко, напомнив, что проект этого документа был накануне обсужден и одобрен на заседании Совета МПА СНГ.

Другим программным документом, который также был принят на заседании Совета, сообщила Валентина Матвиенко, стал План мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

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«Этим планом предусмотрено проведение торжественного заседания МПА СНГ, международной конференции, а также различных акций гуманитарного характера. Запланирована реализация двух медиапроектов, издание специальных выпусков журналов «Вестник Межпарламентской Ассамблеи» и «Диалог: политика, право, экономика», посвященных юбилейной дате».

Валентина Матвиенко проинформировала, что к весенней сессии Ассамблеи будет подготовлено Обращение Совета МПА СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-й годовщиной великой Победы. Она призвала коллег принять самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий плана.

Председатель СФ и Совета МПА СНГ также сообщила, что на заседании Совета было принято развернутое постановление по решениям Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. При этом она обратила внимание, что в ходе заседания Совета глав правительств 25 октября принята Стратегия информационной безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств, проект которой был разработан Межпарламентской Ассамблеей в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 гг.

Участники заседания Совета обсудили итоги ряда состоявшихся под эгидой Ассамблеи мероприятий: Конференции по противодействию международному терроризму, выездного заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти».

Валентина Матвиенко проинформировала, что отдельно был рассмотрен и одобрен подготовленный Постоянной комиссией МПА СНГ по социальной политике и правам человека Обзор законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции в государствах — участниках СНГ. «Этот важный документ позволит эффективно продолжить скоординированную работу над правовым регулированием обеспечения равного доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в наших странах».

Помимо этого, сказала она, Совет рассмотрел вопросы об участии наблюдателей МПА СНГ в мониторинге внеочередных выборов Президента Республики Казахстан и выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Также обсуждены темы подготовки к наблюдению за предстоящими в ближайшее время выборами депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и за выборами в органы государственной власти других стран СНГ, которые состоятся уже в 2020 г.

«Работа Межпарламентской Ассамблеи за прошедший после нашей последней встречи период была результативной, насыщенной интересными мероприятиями. И уже сегодня можно с уверенностью сказать, что все намеченное будет выполнено», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

С приветствием выступила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. Она отметила большой вклад МПА СНГ в укрепление интеграционных процессов на Евразийском пространстве. «Многие законы, принятые в наших странах, имеют в основе модельные законодательные инициативы, одобренные Межпарламентской ассамблеей».

Председатель Верховного Совета Кыргызской Республики с 1990 по 1995 годы Медеткан Шеримкулов рассказал об истории учреждения МПА СНГ. «Первое заседание состоялось в Бишкеке. Это начало нашей совместной истории. Именно в Бишкеке были решены организационные вопросы, принят регламент, определено постоянное место пребывания ассамблеи».

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович подчеркнул, что Ассамблея стала авторитетной международной организацией, важным инструментом развития и укрепления сотрудничества государств-участников Содружества. Он также высказал ряд идей и предложений, в том числе касающихся совершенствования выработки и принятия решений, обязательности их исполнения.

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин выразил уверенность в том, что в ходе юбилейного заседания намечены новые направления межпарламентского взаимодействия. «В условиях современных вызовов, с которыми сталкиваются наши страны, возрастает роль парламентариев, обеспечивающих законодательную поддержку развития интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств».

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный обратила внимание, что Содружество объединяет страны, обладающие общими интересами в экономической, политической, культурной, гуманитарной и иных сферах. По ее словам, Республика Молдова вновь становится полноправным участником МПА СНГ.

Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев отметил возрастающую роль ассамблеи в совершенствовании законодательства, в частности, в укреплении правовой базы по борьбе с международным терроризмов и организованной преступностью.

С приветствием также выступили главы других национальных делегаций.

В ходе пленарного заседания рассмотрены подготовленные постоянными комиссиями МПА СНГ проекты модельных документов, в том числе об обязательственном праве, об экологическом, социальном туризме, об экологическом ущербе, а также рекомендации по организации национальных центров экологической безопасности.

Участники утвердили проект Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 гг. По этому вопросу выступил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

В рамках заседания была вручена премия МПА СНГ имени Чингиза Айтматова и другие награды МПА СНГ.

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