Результаты продажи 3,59% обыкновенных акций ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 ноября 2019, 16:05

АО «Газпром газораспределение», подконтрольная ПАО «Газпром» компания, успешно завершила продажу 850 590 751 штук обыкновенных акций ПАО «Газпром» (3,59% от уставного капитала).

Размещение проведено с использованием биржевой технологии заключения сделок на Московской Бирже.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) выступил в роли организатора и брокера размещения.

По итогам размещения предложенный пакет акций был реализован в полном объеме, АО «Газпром газораспределение» сократило свою долю в капитале «Газпрома» до нуля. В результате доля акций ПАО «Газпром» в свободном обращении увеличилась, по оценке компании, до 49,61% от уставного капитала.

Цена размещения составила 220,72 руб. за одну акцию.

При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов:

«Мы удовлетворены результатами прошедшего размещения акций ПАО „Газпром“, которое стало крупнейшим на российском рынке, начиная с 2007 года, и уже вторым крупным размещением, проведенным исключительно на площадке Московской Биржи.

Общий объем спроса покупателей, сложившийся в процессе сбора заявок, существенно превысил объем предложения.

Высокий интерес инвесторов к акциям компании позволил реализовать пакет на привлекательных ценовых уровнях, с 11-процентным дисконтом к цене закрытия торговой сессии, предшествующей размещению.

Также, несмотря на высокую волатильность акций во второй половине 2019 года, размещение прошло с 7,1-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние три месяца и 5,5-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев, что свидетельствует о высоком качестве настоящего размещения.

В итоге была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу „все или ничего“. Ее размер составил 79% от общего объема итогового спроса. При этом отклонение цены размещения от средневзвешенной цены книги заявок составило 1,8%.

Выбранный нами формат проведения сделки позволил избежать коррекции цены акций, характерной при стандартной процедуре вторичного размещения. Так, цена закрытия в день размещения превысила цену закрытия предыдущего дня на 2,6%.

По итогам размещения произошло увеличение доли акций ПАО „Газпром“ в свободном обращении. Таким образом, мы ожидаем увеличения ликвидности акций».

Управление информации ПАО «Газпром»

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