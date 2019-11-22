Сегодня в «Эфире» об экстрадиции крупного российского предпринимателя, состоянии законности в сфере противодействия коррупции, судебном процессе по уголовному делу о разбое

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О предстоящей экстрадиции крупного российского предпринимателя, обвиняемого в многомиллиардных хищениях, пойдет речь в рубрике «Мир и порядок».

Какие регионы стали лидерами по коррупционным преступлениям, как часто коррупционерами становятся правоохранители, какова средняя сумма взятки в России, а также многие другие актуальные вопросы в сфере борьбы с коррупцией обсудим в рубрике «Логика закона».

В рубрике «В процессе» пойдет речь об итогах рассмотрения судом сложного уголовного дела о разбойном нападении на женщину в садовом товариществе Приозерского района Ленинградской области.

Программа «Эфир» на пятницу 22 ноября 2019 года:

· Логика закона. Использование власти в личных интересах. Легкие деньги, горькие слезы.

· Криминальный тренд. То, что доктор прописал: прокурорский надзор в сфере обеспечения льготными лекарствами.

· В процессе. Об итогах судебного рассмотрения уголовного дела о разбойном нападении в Ленинградской области (заместитель прокурора Приозерского района Ленинградской области Глеб Менис).

· Генеральная линия. Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2019 года».

· Мир и порядок. Возвращение домой.

· Криминальный тренд. Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· Субъект права. Болезнь – не повод остаться без жилья или правозащитная деятельность прокуроров.

· Особые полномочия. ИЗО в СИЗО.

· Бизнес вправе. Прокурор в арбитражном процессе.

· Ни дать ни взять. Полномочия без границ. Как новый закон поможет искать нелегальные счета чиновников за рубежом.

· «0+». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации Оксаной Капинус.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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