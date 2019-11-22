Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Астероид#АСПОС ОКП22.11.2019 20:56

Система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве обнаружила астероид

6 ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, входящем в состав Комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе с. Передовое Амурской области, был обнаружен неизвестный ранее малый астероид.

По итогам анализа небесного тела специалистами АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землёй и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землёй. На основе полученных измерений были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов и комет и имеющим соответствующие инструменты с необходимой проницающей способностью.

В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землёй на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на о. Мауи (штат Гавайи, США). Максимальное сближение с Землёй данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.

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