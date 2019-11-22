Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 ноября, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Экспертного совета Национальной спортивной премии.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поприветствовал участников мероприятия. «На официальном сайте Премии сейчас также идёт голосование за номинантов, оно завершится 25 ноября, – сообщил он. – Ежедневно на сайте голосуют сотни человек. Лидеры народного голосования постоянно меняются».

«Лауреаты Премии определятся по результатам народного голосования и голосования Экспертного совета. Имена победителей будут оглашены 12 декабря на церемонии награждения, её телеверсию покажет Первый канал», – сказал Павел Колобков.

Народное голосование проводится на сайте Национальной спортивной премии (https://sport-premia.ru).

Проголосовать может любой желающий. После прохождения авторизации по адресу электронной почты пользователь может сделать свой выбор за одного из кандидатов в 11 номинациях в 18 категориях. Голосовать можно 1 раз в сутки.

В 2019 году на звание лауреатов Национальной спортивной премии претендуют:

в номинации «Гордость России»

в категории «Спортсмен года»

– Логинов Дмитрий Алексеевич (сноуборд)

– Буров Максим Алексеевич (фристайл)

– Чупков Антон Михайлович (плавание)

в категории «Спортсменка года»

– Ромашина Светлана Алексеевна (синхронное плавание)

– Сидорова Анжелика Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)

– Дериглазова Инна Васильевна (фехтование, рапира)

в категории «Тренер года»

– Зеновка Ирина Борисовна (художественная гимнастика)

– Покровская Татьяна Николаевна (синхронное плавание)

– Абрамова Светлана Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)

в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)

в категории «Спортсмен года»

– Живаев Андрей Алексеевич (плавание, спорт глухих)

– Юсупов Артур Мовладиевич (фехтование, спорт лиц с поражением ОДА)

– Балынец Владимир Андреевич (пауэрлифтинг, спорт лиц с поражением ОДА)

в категории «Спортсменка года»

– Билалова Полина Дамировна (плавание, спорт глухих)

– Крутова Елена Александровна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)

– Баранцева Светлана Станиславовна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)

в категории «Тренер года»

– Уразова Раиса Ивановна (плавание)

– Овсянников Александр Николаевич (волейболу сидя)

– Соколова Елена Александровна (плавание)

в номинации «За служение спорту» (За вклад в развитие физической культуры и спорта)

– Михалев Владимир Иванович (г. Омск)

– Махов Александр Сергеевич (г. Москва)

– Левушкин Сергей Петрович (г. Москва)

в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» (г. Чапаевск, Самарская область)

– Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Юность» (п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Барнаул, Алтайский край)

в номинации «Надежда России»

в категории «Лучшая организация адаптивного спорта»

– Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (Красноярский край)

– Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» (Белгородская область)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (Нижегородская область)

в категории «Лучшая спортивная школа»

– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту» (Санкт-Петербург)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт» (Тульская область)

– Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (Курская область)

в номинации «Спорт для всех»

в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

– Чуков Расул Нурбиевич (Карачаево-Черкесская Республика)

– Зубков Владимир Евгеньевич (Оренбургская область)

– Демиденко Марина Леонидовна (Свердловская область)

в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

– Капранов Константин Константинович (Санкт-Петербург)

– Жуков Александр Николаевич (Чувашская Республика)

– Лубянова Наталья Сергеевна (Амурская область)

в номинации «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений)

– Славский Владимир Фёдорович, вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России

– Карпов Анатолий Евгеньевич, вице-президент Всероссийской шахматной федерации

– Крючин Виталий Александрович, президент Международной конфедерации практической стрельбы

– Ротенберг Роман Борисович, первый вице-президент Федерации хоккея России

в номинации «Спортивный объект России» (лучший объект спорта)

– Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва)

– МАУ Спортивная школа «Алмаз» г. Салавата (Республика Башкортостан)

– Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Омск)

в номинации «Спортивный парнас» (За вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

в категории «Лучший журналист»

– Василиади Игорь Васильевич (газета «Арена. Спорт соловьиного края», г. Курск)

– Занин Дмитрий Владимирович (телеканал Матч ТВ, г. Москва)

– Ганеев Тимур Ильдарович (газета «Известия», г. Москва)

в категории «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

– Сетевое издание Sport24.ru

– Газета «Спорт-Экспресс»

– Газета «Арена. Спорт соловьиного края»

в номинации «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране)

– Москвина Тамара Николаевна (фигурное катание)

– Сальников Владимир Валерьевич (плавание)

– Кровопусков Виктор Алексеевич (фехтование, сабля)

в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации

– Республика Башкортостан

– Красноярский край

– Краснодарский край

Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI