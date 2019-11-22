Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Гонец#Терра Тех22.11.2019 11:31

ТЕРРА ТЕХ и «Гонец» договорились о сотрудничестве

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы», и Спутниковая система «Гонец» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») заключили соглашение о сотрудничестве в целях совместного развития продуктов на базе космических систем.

Стороны договорились совместно развивать современные высокотехнологичные продукты и предлагать потребителям комплексные решения: мониторинговые продукты ТЕРРА ТЕХ на основе данных дистанционного зондирования Земли и услуги передачи данных с использованием систем «Гонец» (подвижная спутниковая связь) и «Луч» (спутниковая ретрансляция), оператором которых является Спутниковая система «Гонец».

Генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков: «Объединение потенциала систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли положительно скажется на аэрокосмической отрасли в целом. Передовой опыт показывает, что наибольшим потенциалом на рынке сегодня обладают комплексные услуги, дающие потребителю синергетический эффект. Именно в этом направлении мы с нашими партнерами из „ТЕРРА ТЕХ“ и намерены сотрудничать с тем, чтобы предлагать на российском рынке услуг ДЗЗ и связи интегрированные решения».

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Начало сотрудничества со Спутниковой системой „Гонец“ направлено на включение в сервисы ТЕРРА ТЕХ услуг по передаче данных через спутниковые каналы связи. Расширение функциональности наших продуктов за счет дополнительных опций в виде обеспечения услугами связи увеличит их ценность для клиента. Я также не исключаю возможности создания новых продуктов для перспективных сегментов рынка».

В первую очередь, стороны намерены предлагать комплексные услуги связи и дистанционного зондирования Земли предприятиям, ведущим хозяйственную детальность на значительных территориях и водных пространствах, не обеспеченных наземной связью.

MIL OSI