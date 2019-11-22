Управление Верхне-Донского управления Ростехнадзора рассмотрело представление об устранении нарушений законов, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Руководство Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело представление об устранении нарушений законов, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым.

Основанием для внесения указанного представления послужили результаты проверки исполнения законодательства, регламентирующего функционирование и обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), об административных правонарушениях и иного законодательства.

По результатам рассмотрения акта реагирования требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц ведомства.

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