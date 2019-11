Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Pary Prezydenckiej w Gali Banków Żywności

Obsługa prasowa wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające imię, nazwisko, nazwę redakcji, rodzaj wykonywanego zajęcia, numer PESEL, imię ojca, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer legitymacji prasowej oraz markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych) przyjmuje Federacja Polskich Banków Żywności do 25 listopada br. (poniedziałek) do godz. 14.00 pod adresem: [email protected]. Informacji dotyczących obsługi prasowej oraz akredytacji udziela Anna Przetakiewicz, tel. 692 018 022.

Source: President of Poland in Polish