Rīgas pilī šodien apspriesti aktuālākie valsts ārpolitikas, aizsardzības un drošības politikas temati

Valsts prezidentam Egilam Levitam šodien Rīgas pilī noritēja vairākas padziļinātas tikšanās, kuru centrālā uzmanība bija iztirzāt aktuālākos valsts ārpolitikas, aizsardzības un drošības politikas tematus. No rīta Valsts prezidents apspriedās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu, savukārt pēcpusdienā – ar Saeimas ārlietu, aizsardzības un nacionālās drošības komisiju deputātiem. E. Levits uzsvēra vienotas un savstarpēji saskaņotas ārpolitikas, aizsardzības un drošības politikas veidošanu starp Valsts prezidentu, Ministru kabinetu un Saeimu. Sarunās tika apspriests likumdevēja darbs pie valsts visaptverošās aizsardzības koncepcijas ieviešanas jautājumiem, pie ES, NATO, OECD, ANO aktuālajiem tematiem, kā arī valsts interešu efektīvas pārstāvēšanas ārvalstīs. Foto no tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju, Ministru prezidentu, ārlietu ministru un Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju.

Source: President of Latvia in Latvian