Встреча с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

Source: President of Russia – Kremlin

Митрополит Корнилий: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я благодарю за предоставленную возможность личной встречи для обсуждения взаимодействия государства и нашей старообрядческой церкви.

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От лица русских старообрядцев я хотел поблагодарить Вас, в первую очередь, за тот визит, исторический визит, который был в наш духовный центр на Рогожках в 2017 году. Это поистине было историческое событие, которое имело укрепляющее продолжение для нас, старообрядцев.

Также хочу поблагодарить Вас за то, что Вы возглавили процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. Этот процесс когда-то обсуждали, сейчас, можно сказать, на Дальний Восток из Латинской Америки уже переселено 130 старообрядческих семей на сегодняшний день, за эти два-три года, 15 новых семей создались, 30 детей уже родилось у старообрядцев. И конечно, я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Сейчас 50 семей уже готовы из Латинской Америки (они посетили в прошлом году Россию), уже 50 семей в следующем 2020 году готовы переезжать.

В.Путин: У них там сложности были, трудности? Как они справляются?

Митрополит Корнилий: Справляются с Божией помощью. Они люди непритязательные. Как говорится, ничем не надо помогать, лишь бы не мешали. Слава Богу.

И дальше хотелось бы поблагодарить за подготовку к 400-летию протопопа Аввакума. Это будет в следующем году. Для нас, старообрядцев, большое, знаменательное историческое событие. Это родоначальник русской литературы, положил начало русской словесности. И Толстой, и Горький признавали, многие великие писатели, что действительно начало было положено протопопом Аввакумом.

Мы готовимся, старообрядчество. У нас был международный форум, прошел. Сейчас будет второй форум, уже в 2020 году при поддержке Правительства. Мы очень благодарны, что этот общий для всех старообрядцев праздник и Вами поддержан. Думаю, с Божией помощью хорошо пройдёт.

Так что хотелось бы обсудить эти вопросы более подробно и еще раз поблагодарить за Ваши инициативы.

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