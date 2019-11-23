Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в церемонии открытия павильона Азербайджанской Республики на ВДНХ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия павильона Азербайджана на территории ВДНХ. Мероприятие прошло в рамках Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

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В торжественной церемонии также участвовали заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева много делают для укрепления российско-азербайджанской дружбы, для развития сотрудничества, в том числе в сфере культуры, гуманитарных связей. «Мы это очень высоко ценим».

Глава СФ сообщила, что павильон, который сегодня открывается, – ровесник ВДНХ. Он был построен ровно 80 лет назад, в 1939 году, по проекту выдающихся азербайджанских архитекторов. В оформлении здания были использованы традиционные орнаментальные композиции, декоративные решётки и красочные фрески. Но шло время, менялись тенденции и вкусы, и в 1960-е годы павильон был серьёзно перестроен.

«Пять лет назад была договоренность о восстановлении павильона «Азербайджан» в его первозданном историческом виде. В 2016 году павильон был передан азербайджанской стороне», — сказала Председатель СФ. Она добавила, что в короткий срок руками лучших мастеров обеих стран были качественно выполнены реставрационные работы.

Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева

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В. Матвиенко приняла участие в мероприятиях Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума

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В. Матвиенко приняла участие в мероприятиях Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума

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Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева

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Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия павильона Азербайджана на территории ВДНХ

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Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия павильона Азербайджана на территории ВДНХ

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Валентина Матвиенко

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«Все работы по реставрации велись под руководством Фонда первого Президента Азербайджана Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Арифовна», — отметила Валентина Матвиенко, подчеркнув, что в России первого Президента Азербайджана неизменно вспоминают с большим уважением.

Глава СФ передала благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за личное участие в решении организационных вопросов в ходе восстановления павильона. Она также поблагодарила Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы.

«Открытие павильона – символ укрепления дружбы между нашими странами», — сказала Председатель СФ, выразив уверенность, что за павильоном закрепится статус неформального культурного представительства Республики в Москве. Здесь каждый сможет узнать о богатых традициях и древней истории азербайджанского народа, а также об успехах современного Азербайджана.

Открытие павильона – символ укрепления дружбы между нашими странами

По словам Валентины Матвиенко, это событие также стало хорошим преддверием Дней культуры Азербайджана в Российской Федерации, которые запланированы на 2020 год. «Уверена, что они пройдут с огромным успехом».

В ходе мероприятия Мехрибан Алиева выразила благодарность руководству Российской Федерации и города Москвы за предоставленную азербайджанской стороне возможность участвовать в реставрации национального павильона. Она также поблагодарила всех, кто приложил свои усилия для его восстановления.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что работа павильона, проводимые в нем выставки будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Участники мероприятия ознакомились с выполненными на фасадах павильона работами, осмотрели его залы и библиотеку, размещенную в здании экспозицию, оставили запись в Книге почетных гостей.

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