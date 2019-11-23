Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в пленарном заседании Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в пленарном заседании, прошедшем в рамках Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума. Встреча состоялась в павильоне «Космос» на территории ВДНХ.

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В своем выступлении глава СФ отметила, что десять лет назад при поддержке президентов двух стран был дан старт этому мероприятию. «За минувшие годы форум стал по‑настоящему эффективным механизмом для развития наших межрегиональных связей».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что отношения России и Азербайджана носят партнёрский и взаимовыгодный характер, строятся на принципах добрососедства и уважения интересов друг друга.

Отношения России и Азербайджана носят партнёрский и взаимовыгодный характер

«Наши отношения основываются на солидной договорно-правовой базе. В настоящее время между Россией и Азербайджаном действует около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. А в прошлом году был подписан План по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года», — сказала Валентина Матвиенко.

Этот программный документ, продолжила она, включил в себя пять «дорожных карт», которые нацелены на наращивание торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы, а также расширение гуманитарного взаимодействия.

«За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, и мы уже видим ее результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14 процентов и составил около 2,5 миллиардов долларов. Россия является главным торговым партнёром Азербайджана по импорту и экспорту товаров несырьевого сектора», — сообщила глава СФ.

Валентина Матвиенко отметила эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большой вклад в развитие кооперации вносят национальные деловые Советы.

Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева

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В. Матвиенко приняла участие в мероприятиях Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума

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В. Матвиенко приняла участие в мероприятиях Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума

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Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева

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Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия павильона Азербайджана на территории ВДНХ

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Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия павильона Азербайджана на территории ВДНХ

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Валентина Матвиенко

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«Для дальнейшего укрепления наших связей в экономике необходимо по максимуму задействовать механизмы межрегионального сотрудничества», — считает Председатель СФ. Она проинформировала, что сегодня торговые отношения с Азербайджаном поддерживают 72 субъекта РФ, среди лидеров — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Нижегородская область, Астраханская области.

«В укреплении и расширении межрегионального сотрудничества важную миссию выполняют парламентарии. Мы активно работаем в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Достигнута договоренность, что очередное заседание Комиссии состоится в начале декабря этого года в Санкт-Петербурге», — сказала Валентина Матвиенко.

Кроме того, отметила она, между российскими и азербайджанскими парламентариями выстроено эффективное взаимодействие и в многосторонних парламентских организациях. «Мы тесно сотрудничаем в рамках Межпарламентского союза, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и других международных парламентских структур».

В частности, обе страны поддержали заявление руководителей парламентов государств – участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ о недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти воинов антигитлеровской коалиции, сказала глава СФ.

Валентина Матвиенко также подчеркнула важность развития двусторонних гуманитарных связей, туризма, культурного диалога.

Глава СФ напомнила, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Необходимо объединить усилия против попыток переписать общую историю, против любых попыток умалить роль наших народов в Победе над нацизмом, в освобождении Европы и мира от коричневой чумы».

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что достигнутые на Форуме договорённости послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанской дружбы, будут способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо обеих стран и их народов.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем выступлении заявила, что межрегиональное сотрудничество – важная составляющая двусторонних связей.

«Отношения между нашими странами имеют характер стратегического партнерства», — подчеркнула она, отметив большой потенциал для их дальнейшего развития.

«Тесные дружеские отношения, взаимные визиты, регулярные встречи глав государств придают особую динамику развитию взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Отрадно, что многогранное партнерство между нашими странами охватывает сегодня практически все сферы», — сказала Мехрибан Алиева.

Модераторами пленарного заседания выступили Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

В мероприятии также приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ростовской области Василий Голубев. ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области

В ходе заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов в областях промышленности, молодежного сотрудничества, банковской сфере и ряде других.

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