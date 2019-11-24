Source: Russia Federal Space

#Кремль#Главное#Президент РФ#Владимир Путин#Дмитрий Рогозин24.11.2019 09:00

Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным

Фото: Администрация Президента РФ

Фото: Администрация Президента РФ

Фото: Администрация Президента РФ

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.

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Владимир Путин: Дмитрий Олегович, мы не так давно — но все-таки прошло уже несколько месяцев — встречались на Восточном, обсуждали проблемы и развития отрасли, и строительства самого космодрома. Что за это время произошло, какие вопросы остались недорешенными, что двигается вперед, как мы договаривались?

Дмитрий Рогозин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я хотел бы доложить по поводу строительства второй очереди космодрома Восточный. Как известно, первая очередь — это создание стартового комплекса и технического комплекса и инфраструктуры под ракету «Союз-2». Вторая очередь — это «Ангара», тяжелая ракета. В соответствии с Вашим указом мы должны совершить первый пуск в 2023 году.

6 сентября Вы были на космодроме, хочу доложить о той работе, которая была проведена до сих пор. Позвольте, покажу Вам мониторинг самой стройки, который мы ведем, все возможности, технологии объективного анализа.

В настоящее время, Владимир Владимирович, у нас на строительной площадке задействовано более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то, что там сейчас достаточно, скажем так, холодно, мороз довольно серьезный. Каждый месяц я лично инспектирую стройку, езжу на эти объекты. Непосредственно на стройке развернут оперативный штаб. Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у Роскосмоса, то есть нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли. Проводим съемки, сличаем, что произошло за неделю, так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны. Дальше эта информация используется не просто как голый снимок, а математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения, причём это касается изменения площадей стройки, объема работы, количества техники, даже количества людей, мы это все видим.

Для того чтобы детализировать эти показатели и иметь полный объективный анализ того, что реально происходит на объекте, мы проводим досъемку, аэросъемку методами дронов. И в итоге считаем, что в генеральной дирекции, в руководстве Государственной корпорации «Роскосмос» есть вся объективная информация о том, что реально на стройке происходит.

Сейчас продолжается работа по наращиванию трудовых ресурсов, приобретению запасов, материалов, изготовлению конструкций. Естественно, космодром — это не бетон и не песок, это, прежде всего, сложнейшие конструкции, которые должны выдерживаться по своим технологиям, поэтому за этим всем следим самым пристальным образом.

Для размещения 2010 рабочих в ближайшее время нами возводится вахтовый городок.

Владимир Путин: А тот городок, который уже был ранее построен?

Дмитрий Рогозин: Там сейчас люди проживают. Как раз 1260 рабочих, которые есть сейчас, проживают в тех вахтовых городках, которые были построены еще военно-строительными организациями Министерства обороны Российской Федерации.

Владимир Путин: То есть вы их взяли.

Дмитрий Рогозин: Мы их взяли, мы их арендуем, естественно. Люди там живут. Но нам всё равно этого не хватит. У нас пик строительства будет летом следующего года. Примерно 5000 строителей. В любом случае мы возводим современное, теплое, с теплыми полами, хорошее, добротное рабочее общежитие и столовую.

На строительной площадке у нас выполняются работы по 13-ти основным зданиям и сооружениям. Самый главный объект — это стартовый стол. Там котлован выбран уже на 71 процент. Сейчас, к середине декабря мы разворачиваем крупные, мощные тенты. Они обеспечат теплом бетонные работы, которые должны проводиться в зимний период.

Что еще хотел бы добавить. По остальным объектам. Там не только стартовый стол, во второй очереди еще 12 объектов. Разработана проектная документация, получены все необходимые государственные экспертизы. Во избежание ошибок и потери качества заключен первый в России контракт с Главгосэкспертизой. Поэтому я пока не сомневаюсь в том, что объект закончим в установленный Вами срок.

Владимир Путин: Сколько всего объектов?

Дмитрий Рогозин: Всего объектов 13, это вторая очередь. Но самый сложный из них — это стартовый комплекс.

Надо иметь в виду, Владимир Владимирович, что в соответствии с Вашим решением мы уже сейчас должны, по сути дела, приступить к рассмотрению эскизного проекта ракеты сверхтяжелого класса, это 2028 год. Естественно, стартовый комплекс будет строиться раньше.

Кроме того, 6 сентября Вы приняли решение о том, чтобы на ракете «Ангара» начать испытание нового пилотируемого транспортного корабля «Орёл», 2023 год. Это означает, что мы должны внести некоторые изменения в наши планы, развернуть барокамеру и многие другие инфраструктурные объекты уже в рамках первой очереди. Это всё тоже делается.

Владимир Путин: Хорошо.

Администрация Президента РФ

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