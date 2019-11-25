А. Кутепов: Наш законопроект позволит сохранить высокопроизводительных действующих кадастровых инженеров

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов и А. Каноков внесли законопроект об изменениях в закон о кадастровой деятельности.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и заместитель председателя этого Комитета СФ Арсен Каноков КаноковАрсен Башировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики внесли законопроект «О внесении изменения в статью 29 Федерального закона «О кадастровой деятельности».

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Предлагается уточнить положение о необходимости для кадастровых инженеров иметь высшее образование, пояснил Андрей Кутепов.

Сенатор напомнил, что в 2007 году Федеральным законом «О кадастровой деятельности» было дано право заниматься кадастровой деятельностью гражданам Российской Федерации, имеющим любое высшее или среднее профессиональное профильное образование по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений на основании квалификационного аттестата.

Парламентарий отметил, что на рынке кадастровых работ появились кадастровые инженеры со средним профессиональным профильным образованием по специальностям: «картография», «прикладная геодезия», «землеустройство», «маркшейдерское дело», «аэрофотогеодезия» и другим профильным специальностям, которые явились основой их успешной профессиональной деятельности.

Однако в 2015 году были внесены изменения в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров». Установлено, что с 1 января 2020 года действующие кадастровые инженеры, не имеющие высшего профильного образования, не могут заниматься кадастровой деятельностью.

С 1 января 2020 года кадастровые инженеры должны иметь высшее образование только для вновь вступающих в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров

«В целом правильный подход о повышении профессионального уровня кадастровых инженеров не учел того, что реальная жизнь людей обусловлена многими факторами. Получить высшее образование — это значит потратить деньги семейного бюджета только для того, чтобы «подтвердить» и так имеющуюся квалификацию и практический опыт кадастрового инженера. На получение качественного профильного образования необходимы время и значительные расходы. В масштабах Российской Федерации много районов, где вообще проблематично получить необходимое высшее образование без отрыва от работы», — сказал Андрей Кутепов.

Он сообщил что законопроектом предлагается распространить существующую норму о том, что с 1 января 2020 года кадастровые инженеры должны иметь высшее образование только для вновь вступающих в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить постепенный переход к тому, чтобы все кадастровые инженеры имели в перспективе высшее образование и одновременно сохранит тот высокопрофессиональный состав действующих кадастровых инженеров со средним специальным образованием, которые своей деятельностью и квалификацией на практике доказали право на выполнение данной работы», — сказал сенатор.

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