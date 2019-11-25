Внесены изменения в закон об образовании в России

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком выступила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л. Гумерова.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Докладчиком выступила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Смотрите также

Уточняется право Президента РФ по продлению на новый срок полномочия ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, ректора СПбГУ по достижении предельного возраста, установленного для замещения должности ректора государственной образовательной организации высшего образования (в настоящее время количество продлений не может превышать двух раз).

Предусмотрены переходные положения в отношении действия перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением положений, для которых данной статьей установлен иной срок вступления их в силу.

MIL OSI