Внесены изменения в закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А. Башкин.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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Докладчиком выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области

Федеральным законом внесены изменения в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», уточняющие положения названных статей о запрете использования нацистской атрибутики и символики.

Исключен запрет для публичного демонстрирования нацисткой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма.

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