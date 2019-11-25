Внесены изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности А. Синицын.

На 469-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

На рассмотрение коллег документ представил член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Алексей Синицын. СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области

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Федеральным законом определяется, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать продукцию с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин.

Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 г.

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