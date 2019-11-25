Внесены изменения в отдельные законодательные акты

Source: Russia – Council of the Federation

Установлена административная ответственность за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению их хранения.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Докладчиком выступила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области

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За невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; для юридических лиц — от одного миллиона до шести миллионов рублей.

За повторное совершение таких правонарушений предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для должностных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; для юридических лиц — от шести миллионов до восемнадцати миллионов рублей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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