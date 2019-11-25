В Магадане состоялся Шестой открытый форум прокуратуры на тему: «Дети – наше будущее. Семья – школа – общество»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Состоялся Шестой открытый форум прокуратуры Магаданской области на тему: «Дети – наше будущее. Семья – школа – общество».

В работе форума, помимо представителей прокуратуры области, приняли участие: вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин, исполняющий обязанности председателя Магаданской областной Думы Андрей Зыков, Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представители общественности, организаций образования, студенты СВГУ и средства массовой информации.

Открывая мероприятие, прокурор Магаданской области Анатолий Васильев отметил актуальность вопросов соблюдения прав несовершеннолетних, многочисленность выявляемых нарушений.

К форуму прокуратура области провела конкурс детских рисунков и сочинений по теме «Законы должны соблюдаться», в ходе которого от ребят поступило почти 200 работ. По итогам конкурса состоялось торжественное награждение его призеров.

Участники форума обсудили актуальные для региона вопросы исполнения законодательства по соблюдению прав несовершеннолетних: обеспечение трудовой занятости, помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, взаимодействие школы, семьи и общества в современном образовательном процессе, работа, проводимая в рамках национального проекта «10-летие детства», законность в сфере образования, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Надзорными мероприятиями прокуратуры области в истекшем периоде 2019 г. выявлено около 2 тыс. нарушений закона в данной сфере, принято более 1 тыс. мер реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 200 виновных должностных лиц. По направленным прокурором в следственные органы материалам возбуждено 4 уголовных дела в отношении взрослых лиц, нарушающих права несовершеннолетних. В суды направлено более 350 заявлений в защиту детей в информационной среде. Принятые прокурорами меры надзорного и координационного характера способствовали снижению в текущем году уровня детской преступности.

В ходе мероприятия участники рассказали о проводимой работе в сфере защиты прав несовершеннолетних, ее результатах. Поделились мнениями о возможных путях решения существующих проблем.

В завершении форума прокурор области отметил, что итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с заинтересованными органами и общественностью в сфере соблюдения прав несовершеннолетних.

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