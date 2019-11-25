В Мурманской области по представлению прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мурманской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами Главного Управления МЧС России по Мурманской области.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. Так, при декларировании сведений о доходах государственными служащими не отражены сведения о более 150 банковских счетов. Также выявлен факт сокрытия наличия в собственности земельного участка.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой области начальнику Главного управления внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения антикоррупционного законодательства устранены.

По выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции Главным Управлением МЧС России по Мурманской области проведены служебные проверки, по результатам которых 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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