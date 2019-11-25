В Нижегородской области по инициативе прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ардатовского района Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2017 г. супругом депутата поселкового Совета р.п. Ардатов заключен инвестиционный договор участия в строительстве с жилищно-строительным потребительским кооперативом, в соответствии с которым он внес в кассу денежные средства в сумме свыше 1,5 млн. рублей.

Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве, подлежат отражению в разделе 2 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в случае, если уплаченная в отчетный период по указанному договору сумма превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. При этом в справке за 2017 г. в отношении своего супруга депутатом сведения о договоре участия в долевом строительстве не отражены.

На основании информации прокуратуры по решению Губернатора Нижегородской области проведен контроль за расходами депутата и его супруга, в ходе которого выявленные нарушения нашли своё подтверждение.

В связи с неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», прокуратура района внесла в адрес главы местного самоуправления представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий данного депутата.

По результатам рассмотрения представления требования прокуратуры удовлетворены, полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

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