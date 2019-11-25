В Сочи презентовали национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина»: новые продукты и разделы»

Source: Russia Ministry of Sport

23 ноября в Сочи на базе образовательного центра «Сириус» состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»: новые продукты и разделы». На ней были представлены теоретические пособия для юных игроков в возрасте от 6 до 16 лет, отдельное пособия по подготовке вратарей, а также новое мобильное приложение с видеоуроками – онлайн-помощник в работе хоккейного тренера.

«Создание национальной программы подготовки – прорыв для всех нас, – отметил руководитель штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. – В истории хоккейной России подобных программ не было, да и в других видах спорта пока нет. Наша программа – передовая, даже в сравнении с федерациями хоккея других стран. Мы очень благодарны Министерству спорта Российской Федерации, образовательному центру «Сириус» за сотрудничество, которое позволяет нам развиваться. Сегодня мы запустили мобильное приложение, которое сейчас уже можно скачивать в Apple Store».

«Мы оценили ту модель работы, которая получилась у Федерации хоккея России, чтобы ориентироваться на неё в создании программ и для тренеров, и для деятелей культуры, – сказала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

«Легендарная советская команда «Красная Машина» известна всему миру. Это синоним ярких спортивных побед, огромного мастерства и подлинного хоккейного мужества, – подчеркнул заместитель Министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов. – Символично, что национальная программа спортивной подготовки хоккеистов также называется «Красная машина». На недавнем заседании Экспертного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, на котором была утверждена Программа, отмечалось, что её широкое внедрение в практику станет подлинной революцией в подготовке спортивного резерва в хоккее, позволит нашей стране сохранить ведущие позиции на мировой арене и достойно отвечать на будущие серьёзные вызовы».

Программа подготовки хоккеистов «Красная Машина» отличается системностью и преемственностью, тем самым обеспечивая сохранение наработок отечественной спортивной науки. Вместе с тем в ней представлены и современные материалы, адаптирован опыт подготовки зарубежных спортсменов. Программа предназначена для различных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Её материалы будут интересны тренерам, методистам, инструкторам и другим специалистам, задействованным в сфере физической культуры и спорта в целом и в хоккее в частности.

Использование рекомендаций Программы позволит спортивным организациям страны более эффективно готовить хоккеистов высокого класса и тем самым укреплять позиции сборной команды России на мировой спортивной арене.

По информации Федерального центра подготовки спортивного резерва

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI