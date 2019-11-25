В ходе «Времени эксперта» на 469-м заседании СФ перед сенаторами выступила директор Института Африки Российской академии наук

Source: Russia – Council of the Federation

Речь шла об итогах саммита и экономического форума Россия-Африка и актуальных задачах российско-африканских отношений.

В ходе 469-го заседания СФ «Время эксперта» было посвящено выступлению директора Института Африки Российской академии наук, доктора экономических наук Ирины Абрамовой на тему «Итоги саммита и экономического форума Россия-Африка и актуальные задачи российско-африканских отношений».

Эксперт раскрыла тему развития взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества.

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По мнению Ирины Абрамовой, отношение к Африке остается недостаточно внимательным. Долгое время, в СМИ тиражировалась идея о том, что «черный континент» — беднейший регион планеты. «Вместе с тем, Африка является одним из наиболее интересных и перспективно развивающихся континентов. Многие страны уже давно включились в гонку за африканскими ресурсами».

«Открытие новых культурных центров, расширение торговых отношений с континентом, строительство промышленных и инфраструктурных объектов, подготовка специалистов и национальных элит – важная составляющая отношений».

Эксперт убедительно показала, что в работе по реализации российских национальных проектов значительную роль может сыграть африканский экономический рынок, поскольку Африка предъявляет высокий спрос на российские товары несырьевого экспорта, в то время как Россия заинтересована в импорте редкоземельных металлов и уникальных природных ресурсов.

Ирина Абрамова призвала представителей СМИ более создавать более объективную картину развития российско-африканских отношений.

В частности, эксперт считает некорректным освещение вопроса о списании Россией долгов африканским государствам. По ее словам, это решение было принято в девяностые годы, что позволило присоединиться к кельнской инициативе о списании военных долгов наименее развитым странам. «Долги были невозвратными и списывались постепенно. К 2004 году Россия эти долги списала».

По мнению эксперта, в целях противодействия вмешательству извне во внутренние дела России необходимо учитывать то, что «Африка является полигоном для отработки технологий цветных революций».

Ирина Абрамова призвала более внимательно относиться к мнению африканистов, уделять внимание подготовке профессиональных кадров, готовить необходимую законодательную базу для продвижения российских национальных интересов на африканском континенте.

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