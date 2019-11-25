«Газпром» при поддержке «Роскосмоса» начал строительство современного центра по производству спутников

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 ноября 2019, 17:55

Первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию космических аппаратов.

Мощности производства позволят выпускать до четырех больших или до 100 малых серийных спутников в год.

Роскосмос входит в состав участников проекта.

Сегодня в г. Щелково Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства «Газпромом» сборочного производства космических аппаратов (СПКА).

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, первый заместитель Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич и Заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов.

Первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию спутников разместится рядом с Телекоммуникационным центром АО «Газпром космические системы». Здесь на основе передовых технологий будут выпускаться космические аппараты гражданского назначения для нужд Группы «Газпром» и других заказчиков, включая Госкорпорацию «Роскосмос». Речь идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи «Ямал» и спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Эти космические системы обеспечивают технологическую связь и мониторинг производственных объектов компании. Мощности предприятия также планируется задействовать при реализации перспективной программы «Сфера» для создания многоспутниковой орбитальной группировки передачи данных на принципах государственно-частного партнерства.

На сборочных площадках СПКА будет установлено современное оборудование с высоким уровнем автоматизации технологических процессов. Вся выпускаемая продукция будет проходить многоступенчатую проверку: на уникальных испытательных стендах будет имитироваться воздействие факторов космического пространства и нагрузок, возникающих при запуске аппаратов на ракетах-носителях.

Мощности предприятия позволят производить до четырех аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли средней и большой размерности или до 100 малых серийных аппаратов в год. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 году. Оператор проекта — «Газпром СПКА». До 2035 года «Газпром» планирует вывести на орбиту 14 собственных спутников.

В ходе мероприятия генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и первый заместитель Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич подписали Соглашение об основных принципах участия в проекте СПКА.

В документе отражено намерение Госкорпорации «Роскосмос» войти в уставный капитал компании «Газпром СПКА». Доли участников предполагается закрепить в специальном корпоративном договоре, который будет заключен позднее.

Справка

Космическая группировка спутниковой связи и вещания «Ямал» насчитывает пять аппаратов, включая запущенный на орбиту 30 мая 2019 года «Ямал-601». Их возможности активно используются телекомпаниями, провайдерами связи и государственными организациями.

Концепция программы «Сфера», разработанная Госкорпорацией «Роскосмос», предполагает комплексное развитие космических информационных технологий, в том числе создание многоспутниковых систем. Программа включает в себя навигационную, связную и геоинформационную составляющую, в том числе в программе предусмотрено создание спутников, входящих в орбитальные группировки «Газпрома».

В октябре 2018 года «Газпром» и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Газпрома» по созданию сборочного производства космических аппаратов в Московской области.

В феврале 2019 года стороны актуализировали дорожную карту разработки и освоения производства организациями Роскосмоса современного оборудования, включая импортозамещающее, в интересах «Газпрома». Срок действия документа — до 2022 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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