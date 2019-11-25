Дети из одной семьи смогут учиться вместе со своими братьями и сестрами

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил Федеральный закон, который направлен на развитие системы государственной поддержки семей с детьми.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

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С докладом по этому вопросу на заседании Совета Федерации выступила заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области

Федеральный закон направлен на развитие системы государственной поддержки семей с детьми. Документ вносит изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, предусматривающие предоставление детям, проживающим в одной семье, права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (1–4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

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