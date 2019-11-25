Завершается онлайн-голосование за претендентов на Национальную спортивную премию

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 ноября, в 23:59:59 по московскому времени на официальном сайте Национальной спортивной премии (https://sport-premia.ru) завершится голосование за претендентов на Премию в 2019 году.

Проголосовать может любой желающий, прошедший на сайте Премии авторизацию по адресу электронной почты. Пользователь может сделать свой выбор за одного из кандидатов в 11 номинациях в 18 категориях. Голосовать можно 1 раз в сутки.

Лауреаты Национальной спортивной премии будут определены по результатам народного голосования и с учётом мнения Экспертного совета. Их имена будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 12 декабря в Москве.

В 2019 году на звание лауреатов Национальной спортивной премии претендуют:

в номинации «Гордость России»

в категории «Спортсмен года»

– Логинов Дмитрий Алексеевич (сноуборд)

– Буров Максим Алексеевич (фристайл)

– Чупков Антон Михайлович (плавание)

в категории «Спортсменка года»

– Ромашина Светлана Алексеевна (синхронное плавание)

– Сидорова Анжелика Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)

– Дериглазова Инна Васильевна (фехтование, рапира)

в категории «Тренер года»

– Зеновка Ирина Борисовна (художественная гимнастика)

– Покровская Татьяна Николаевна (синхронное плавание)

– Абрамова Светлана Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)

в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)

в категории «Спортсмен года»

– Живаев Андрей Алексеевич (плавание, спорт глухих)

– Юсупов Артур Мовладиевич (фехтование, спорт лиц с поражением ОДА)

– Балынец Владимир Андреевич (пауэрлифтинг, спорт лиц с поражением ОДА)

в категории «Спортсменка года»

– Билалова Полина Дамировна (плавание, спорт глухих)

– Крутова Елена Александровна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)

– Баранцева Светлана Станиславовна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)

в категории «Тренер года»

– Уразова Раиса Ивановна (плавание)

– Овсянников Александр Николаевич (волейболу сидя)

– Соколова Елена Александровна (плавание)

в номинации «За служение спорту» (За вклад в развитие физической культуры и спорта)

– Михалев Владимир Иванович (г. Омск)

– Махов Александр Сергеевич (г. Москва)

– Левушкин Сергей Петрович (г. Москва)

в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» (г. Чапаевск, Самарская область)

– Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Юность» (п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Барнаул, Алтайский край)

в номинации «Надежда России»

в категории «Лучшая организация адаптивного спорта»

– Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (Красноярский край)

– Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» (Белгородская область)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (Нижегородская область)

в категории «Лучшая спортивная школа»

– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту» (Санкт-Петербург)

– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт» (Тульская область)

– Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (Курская область)

в номинации «Спорт для всех»

в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

– Чуков Расул Нурбиевич (Карачаево-Черкесская Республика)

– Зубков Владимир Евгеньевич (Оренбургская область)

– Демиденко Марина Леонидовна (Свердловская область)

в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

– Капранов Константин Константинович (Санкт-Петербург)

– Жуков Александр Николаевич (Чувашская Республика)

– Лубянова Наталья Сергеевна (Амурская область)

в номинации «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений)

– Славский Владимир Фёдорович, вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России

– Карпов Анатолий Евгеньевич, вице-президент Всероссийской шахматной федерации

– Крючин Виталий Александрович, президент Международной конфедерации практической стрельбы

– Ротенберг Роман Борисович, первый вице-президент Федерации хоккея России

в номинации «Спортивный объект России» (лучший объект спорта)

– Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва)

– МАУ Спортивная школа «Алмаз» г. Салавата (Республика Башкортостан)

– Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Омск)

в номинации «Спортивный парнас» (За вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

в категории «Лучший журналист»

– Василиади Игорь Васильевич (газета «Арена. Спорт соловьиного края», г. Курск)

– Занин Дмитрий Владимирович (телеканал Матч ТВ, г. Москва)

– Ганеев Тимур Ильдарович (газета «Известия», г. Москва)

в категории «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

– Сетевое издание Sport24.ru

– Газета «Спорт-Экспресс»

– Газета «Арена. Спорт соловьиного края»

в номинации «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране)

– Москвина Тамара Николаевна (фигурное катание)

– Сальников Владимир Валерьевич (плавание)

– Кровопусков Виктор Алексеевич (фехтование, сабля)

в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации

– Республика Башкортостан

– Красноярский край

– Краснодарский край

Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта».

Пресс-служба Минспорта России

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