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Завершается онлайн-голосование за претендентов на Национальную спортивную премию

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 ноября, в 23:59:59 по московскому времени на официальном сайте Национальной спортивной премии (https://sport-premia.ru) завершится голосование за претендентов на Премию в 2019 году. 

Проголосовать может любой желающий, прошедший на сайте Премии авторизацию по адресу электронной почты. Пользователь может сделать свой выбор за одного из кандидатов в 11 номинациях в 18 категориях. Голосовать можно 1 раз в сутки.

Лауреаты Национальной спортивной премии будут определены по результатам народного голосования и с учётом мнения Экспертного совета. Их имена будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 12 декабря в Москве.

В 2019 году на звание лауреатов Национальной спортивной премии претендуют:

в номинации «Гордость России»
в категории «Спортсмен года»
– Логинов Дмитрий Алексеевич (сноуборд) 
– Буров Максим Алексеевич (фристайл) 
– Чупков Антон Михайлович (плавание) 

в категории «Спортсменка года»
– Ромашина Светлана Алексеевна (синхронное плавание) 
– Сидорова Анжелика Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом) 
– Дериглазова Инна Васильевна (фехтование, рапира) 

в категории «Тренер года»
– Зеновка Ирина Борисовна (художественная гимнастика) 
– Покровская Татьяна Николаевна (синхронное плавание) 
– Абрамова Светлана Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом) 

в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)
в категории «Спортсмен года»
– Живаев Андрей Алексеевич (плавание, спорт глухих) 
– Юсупов Артур Мовладиевич (фехтование, спорт лиц с поражением ОДА) 
– Балынец Владимир Андреевич (пауэрлифтинг, спорт лиц с поражением ОДА) 

в категории «Спортсменка года» 
– Билалова Полина Дамировна (плавание, спорт глухих)
– Крутова Елена Александровна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА) 
– Баранцева Светлана Станиславовна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)

в категории «Тренер года»
– Уразова Раиса Ивановна (плавание) 
– Овсянников Александр Николаевич (волейболу сидя) 
– Соколова Елена Александровна (плавание)

в номинации «За служение спорту» (За вклад в развитие физической культуры и спорта)
– Михалев Владимир Иванович (г. Омск)
– Махов Александр Сергеевич (г. Москва)
– Левушкин Сергей Петрович (г. Москва)

в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
– Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» (г. Чапаевск, Самарская область) 
– Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Юность» (п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика) 
– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Барнаул, Алтайский край) 

в номинации «Надежда России» 
в категории «Лучшая организация адаптивного спорта»
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (Красноярский край) 
– Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» (Белгородская область) 
– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (Нижегородская область) 

в категории «Лучшая спортивная школа» 
– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту» (Санкт-Петербург) 
– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт» (Тульская область) 
– Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (Курская область) 

в номинации «Спорт для всех» 
в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» 
– Чуков Расул Нурбиевич (Карачаево-Черкесская Республика)
– Зубков Владимир Евгеньевич (Оренбургская область)
– Демиденко Марина Леонидовна (Свердловская область)

в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»
– Капранов Константин Константинович (Санкт-Петербург)
– Жуков Александр Николаевич (Чувашская Республика) 
– Лубянова Наталья Сергеевна (Амурская область) 

в номинации «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений) 
– Славский Владимир Фёдорович, вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России 
– Карпов Анатолий Евгеньевич, вице-президент Всероссийской шахматной федерации 
– Крючин Виталий Александрович, президент Международной конфедерации практической стрельбы 
– Ротенберг Роман Борисович, первый вице-президент Федерации хоккея России

в номинации «Спортивный объект России» (лучший объект спорта) 
– Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва) 
– МАУ Спортивная школа «Алмаз» г. Салавата (Республика Башкортостан) 
– Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Омск)

в номинации «Спортивный парнас» (За вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) 
в категории «Лучший журналист» 
– Василиади Игорь Васильевич (газета «Арена. Спорт соловьиного края», г. Курск) 
– Занин Дмитрий Владимирович (телеканал Матч ТВ, г. Москва)
– Ганеев Тимур Ильдарович (газета «Известия», г. Москва) 

в категории «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»
– Сетевое издание Sport24.ru
– Газета «Спорт-Экспресс»
– Газета «Арена. Спорт соловьиного края»

в номинации «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране) 
– Москвина Тамара Николаевна (фигурное катание)
– Сальников Владимир Валерьевич (плавание)
– Кровопусков Виктор Алексеевич (фехтование, сабля) 

в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации
– Республика Башкортостан 
– Красноярский край
– Краснодарский край

Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта».

Пресс-служба Минспорта России

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