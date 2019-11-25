Завершается онлайн-голосование за претендентов на Национальную спортивную премию

Source: Russia Ministry of Sport
Сегодня, 25 ноября, в 23:59:59 по московскому времени на официальном сайте Национальной спортивной премии (https://sport-premia.ru) завершится голосование за претендентов на Премию в 2019 году.
Проголосовать может любой желающий, прошедший на сайте Премии авторизацию по адресу электронной почты. Пользователь может сделать свой выбор за одного из кандидатов в 11 номинациях в 18 категориях. Голосовать можно 1 раз в сутки.
Лауреаты Национальной спортивной премии будут определены по результатам народного голосования и с учётом мнения Экспертного совета. Их имена будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 12 декабря в Москве.
В 2019 году на звание лауреатов Национальной спортивной премии претендуют:
в номинации «Гордость России»
в категории «Спортсмен года»
– Логинов Дмитрий Алексеевич (сноуборд)
– Буров Максим Алексеевич (фристайл)
– Чупков Антон Михайлович (плавание)
в категории «Спортсменка года»
– Ромашина Светлана Алексеевна (синхронное плавание)
– Сидорова Анжелика Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)
– Дериглазова Инна Васильевна (фехтование, рапира)
в категории «Тренер года»
– Зеновка Ирина Борисовна (художественная гимнастика)
– Покровская Татьяна Николаевна (синхронное плавание)
– Абрамова Светлана Александровна (лёгкая атлетика, прыжки с шестом)
в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)
в категории «Спортсмен года»
– Живаев Андрей Алексеевич (плавание, спорт глухих)
– Юсупов Артур Мовладиевич (фехтование, спорт лиц с поражением ОДА)
– Балынец Владимир Андреевич (пауэрлифтинг, спорт лиц с поражением ОДА)
в категории «Спортсменка года»
– Билалова Полина Дамировна (плавание, спорт глухих)
– Крутова Елена Александровна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)
– Баранцева Светлана Станиславовна (стрельба из лука, спорт лиц с поражением ОДА)
в категории «Тренер года»
– Уразова Раиса Ивановна (плавание)
– Овсянников Александр Николаевич (волейболу сидя)
– Соколова Елена Александровна (плавание)
в номинации «За служение спорту» (За вклад в развитие физической культуры и спорта)
– Михалев Владимир Иванович (г. Омск)
– Махов Александр Сергеевич (г. Москва)
– Левушкин Сергей Петрович (г. Москва)
в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху» (лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
– Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивные центры городского округа Чапаевск» (г. Чапаевск, Самарская область)
– Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Юность» (п. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика)
– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Барнаул, Алтайский край)
в номинации «Надежда России»
в категории «Лучшая организация адаптивного спорта»
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (Красноярский край)
– Государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» (Белгородская область)
– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (Нижегородская область)
в категории «Лучшая спортивная школа»
– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту» (Санкт-Петербург)
– Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт» (Тульская область)
– Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (Курская область)
в номинации «Спорт для всех»
в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»
– Чуков Расул Нурбиевич (Карачаево-Черкесская Республика)
– Зубков Владимир Евгеньевич (Оренбургская область)
– Демиденко Марина Леонидовна (Свердловская область)
в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»
– Капранов Константин Константинович (Санкт-Петербург)
– Жуков Александр Николаевич (Чувашская Республика)
– Лубянова Наталья Сергеевна (Амурская область)
в номинации «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений)
– Славский Владимир Фёдорович, вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России
– Карпов Анатолий Евгеньевич, вице-президент Всероссийской шахматной федерации
– Крючин Виталий Александрович, президент Международной конфедерации практической стрельбы
– Ротенберг Роман Борисович, первый вице-президент Федерации хоккея России
в номинации «Спортивный объект России» (лучший объект спорта)
– Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (г. Москва)
– МАУ Спортивная школа «Алмаз» г. Салавата (Республика Башкортостан)
– Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Омск)
в номинации «Спортивный парнас» (За вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)
в категории «Лучший журналист»
– Василиади Игорь Васильевич (газета «Арена. Спорт соловьиного края», г. Курск)
– Занин Дмитрий Владимирович (телеканал Матч ТВ, г. Москва)
– Ганеев Тимур Ильдарович (газета «Известия», г. Москва)
в категории «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»
– Сетевое издание Sport24.ru
– Газета «Спорт-Экспресс»
– Газета «Арена. Спорт соловьиного края»
в номинации «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране)
– Москвина Тамара Николаевна (фигурное катание)
– Сальников Владимир Валерьевич (плавание)
– Кровопусков Виктор Алексеевич (фехтование, сабля)
в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации
– Республика Башкортостан
– Красноярский край
– Краснодарский край
Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта».
Пресс-служба Минспорта России