Компания «Газпром добыча Краснодар» выпустила в лиман на Кубани более ста тысяч мальков сазана

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах Российской Федерации: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми. В эксплуатационном фонде по месторождениям — более 1200 скважин.

В состав предприятия входит девять филиалов, в том числе три газопромысловых управления. В компании работает более 3,8 тыс. человек. Головной офис находится в Краснодаре.

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