Министр транспорта РФ рассказал сенаторам о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко и Е. Дитрих осмотрели выставку, посвященную 210-летию ведомства.

На 469-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» Министр транспорта РФ Евгений Дитрих рассказал о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Министр отметил, что в нацпроекте принимают участие 83 субъекта РФ и 104 городские агломерации. «Весь объем дорожных работ в регионах осуществлялся в рамках федерального проекта «Дорожная сеть», входящего в нацпроект. Его основная цель — повысить протяженность качественных дорог. Ремонтируются не только улицы в агломерациях, но и наиболее востребованные региональные дороги».

Среди регионов-лидеров по выполнению ремонтных работ — Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, а также Удмуртская и Чеченская Республики. Всего работы завершены или находятся на финальной стадии в 70 субъектах РФ, сообщил Евгений Дитрих.

«Количество точек аварийности, мест концентрации ДТП к концу текущего года должно снизиться на 8,3 процента от уровня 2017 года, а в 2024 году — до 50 процентов, то есть вдвое», — сказал Министр.

Глава ведомства подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности дорожного движения улучшается, основные показатели аварийности снижаются. «По итогам десяти месяцев на 3,5 процента снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, число раненых — на 2,9 процента, число погибших — на 9,4. Не останавливаемся на достигнутом, предпримем все меры для достижения нулевого показателя социального риска, нулевой смертности в ДТП к 2030 году».

По итогам «правительственного часа» председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга представил проект постановления, который в дальнейшем будет дорабатываться с учетом поступивших от сенаторов предложений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Министр транспорта РФ Евгений Дитрих осмотрели выставку Министерства транспорта РФ в здании СФ, посвященную 210-летию ведомства. Экспозиция рассказывает об истории Министерства, основных направлениях развития отрасли, передовых достижениях, цифровой трансформации транспортного комплекса, образовательных проектах, в том числе перспективах создания многофункционального технологического кластера «Образцово» на базе Российского университета транспорта.

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