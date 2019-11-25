На 469-м заседании Совета Федерации сенаторы обсудят федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Source: Russia – Council of the Federation

С докладами выступят Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ А. Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ А. Кудрин.

В Совете Федерации состоится 469-е заседание.

В начале сенаторам предстоит рассмотреть законы об уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год, а также о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

С докладами по этим вопросам выступят Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Члены Совета Федерации обсудят изменения в законодательство РФ в части уточнения порядка распространения и доступа к информации, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, изменения порядка тестирования адвокатов.

Предстоит рассмотреть порядок наделения полномочиями нового члена Совета Федерации в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации.

Ожидается, что будут внесены изменения в статьи законов, касающихся расширения круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, установления административной ответственности за невыполнение оператором при сборе персональных данных россиян обязанности по обеспечению их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, а так же о предоставлении права детям, проживающим в одной семье, преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры.

В повестке дня заседания ратификация ряда международных документов, в том числе Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, рассмотрение законов о бюджетах Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования.

В рамках «Правительственного часа» о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» расскажет Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

«Час субъекта Российской Федерации» будет представлен Удмуртской Республикой. Ожидается выступление главы региона Александра Бречалова и председателя Государственного Совета Республики Алексея Прасолова.

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