О визите в Беларусь министров иностранных дел Финляндии и Швеции

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

25-11-2019

25 ноября 2019 г. состоялся визит в Беларусь Министра иностранных дел Финляндской Республики (в настоящее время осуществляет Председательство в Совете ЕС) Пекки Хаависто и Министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

В ходе переговоров в МИД Республики Беларусь с Министром иностранных дел Владимиром Макеем стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития диалога Беларуси с Европейским союзом, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство», региональное сотрудничество, возможные шаги по укреплению глобальной и региональной безопасности, проблематику прав человека, итоги состоявшихся в Беларуси парламентских выборов, а также вопросы международной политики, представляющие взаимный интерес.

Одновременно уделили серьезное внимание двустороннему взаимодействию нашей страны с Финляндией и Швецией с акцентом на экономическую составляющую. Важной частью работы на этом направлении должна стать реализация проектов, которые будут способствовать развитию экономик трех стран.

В качестве перспективных двусторонних / трехсторонних проектов в сферах общего интереса сторонами были отмечены зеленые технологии, IT, энергетика, ответственное природопользование.

MIL OSI