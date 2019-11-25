По исковому требованию Генпрокуратуры России суд взыскал 2,2 млрд рублей с бывшего главы Республики Марий Эл

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 25 ноября 2019 года, Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова в доход государства взыскано имущество общей стоимостью 2,2 млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура России провела проверку соблюдения Маркеловым обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

Ее результаты выявили явное несоответствие расходов названного чиновника его доходам. При этом чтобы не декларировать объекты недвижимости, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в фактическом владении, Маркелов регистрировал их на родственников и друзей, а также подконтрольные юридические лица.

При доходе Маркелова за 2000-2016 года в размере 33 млн рублей в тот же период им нажито имущество на 2,2 млрд рублей.

В частности, им приобретено 122 объекта недвижимости в Республике Марий Эл, Краснодарском крае и г. Москве. Их общая кадастровая стоимость превысила 1,9 млрд рублей. Также было куплено 16 транспортных средств и иной техники стоимостью более 19 млн рублей.

По месту жительства Маркелова и на счетах в банках обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму 75,2 млн рублей.

Также у Маркелова изъято свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму более 30 млн рублей, в том числе 25 золотых слитков, 16 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и прочее, а также акции стоимостью 40 млн рублей.

Ни Маркелов, ни иные соответчики доказательств законности происхождения данного имущества и источников средств, затраченных на его приобретение, суду не представили.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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