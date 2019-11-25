По требованию Новороссийской транспортной прокуратурой организация привлечена к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в АО «Скансервис».

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

В ходе проверки установлено, что на работу в организацию принят бывший государственный таможенный инспектор Новороссийской таможни. В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении трудового договора по последнему месту службы работника.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор внес представление генеральному директору, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой в отношении должностного и юридического лица АО «Скансервис» возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Постановлениями мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, должностное лицо – в размере 20 тыс. рублей.

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