Сенаторы одобрили закон о соблюдении режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в законы «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», «О центральном депозитарии» и другие.

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики предусматривается внесение изменений в ряд федеральных законов — «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», «О центральном депозитарии» и другие.

Данные изменения предусматривают дополнение наименования ФОИВ, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, словами «и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

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