Совершенствуется правовое регулирование отношений в области геологического изучения

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком выступил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю. Важенин.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых».

Докладчиком выступил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин. ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Вносятся изменения в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах», направленные на установление особого порядка регулирования отношений, возникающих в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Предусматривается два режима пользования участками недр в целях разработки названных технологий, а также разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в том числе по заявке пользователя недр посредством выделения участка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые из предоставленного ему участка недр (на срок до 7 лет, с возможностью однократного продления на срок до 3 лет) или путем предоставления участка недр в пользование победителю конкурса (на срок до 15 лет, с возможностью неоднократного продления на срок до 5 лет). Пользователи указанных участков недр освобождаются от уплаты разовых и регулярных платежей.

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