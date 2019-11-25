Совет Федерации одобрил закон, направленный на реализацию постановления Конституционного суда

Source: Russia – Council of the Federation

Уточняются основания пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам. Предусматривается, что в этом случае положение граждан не должно ухудшаться.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам. Его представил на рассмотрение сенаторов председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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В обсуждении участвовали статс–секретарь – заместитель Министра юстиции РФ Вадим Федоров, заместитель Председателя Верховного суда РФ Василий Нечаев, судья Верховного суда РФ Анатолий Першутов.

Как сообщил Андрей Клишас, закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 года. Предусматривается возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений по новым обстоятельствам, если в постановлении Пленума или Президиума Верховного Суда РФ содержится указание, что сформулированная правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами. При этом не допускается обратное взыскание с граждан денежных средств или иного имущества, полученных ими на основании пересмотренного судебного постановления. Судебный акт, принятый в результате повторного рассмотрения дела, не может ухудшать положение граждан по сравнению с судебным актом, отмененным по новым обстоятельствам.

Василий Нечаев подчеркнул, что в обсуждаемом законе полностью реализованы положения Постановления Конституционного суда. В том числе, о недопустимости придания обратной силы толкованию нормы права, ухудшающей положение граждан в их отношениях с органами власти по сравнению с тем, что было определено в прежнем судебном постановлении, которое подлежит отмене.

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