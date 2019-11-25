Source: Russia – Council of the Federation

Главная особенность бюджета – максимальная прозрачность межбюджетных трансфертов, отметила Е. Перминова.

Совет Федерации одобрил закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ — Министр финансов РФ Антон Силуанов, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области в Федеральном законе содержатся основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 112 триллионов 863 миллиарда рублей и уровня инфляции, не превышающего 3 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета — в сумме 20 триллионов 379,4 миллиарда рублей, в т. ч. прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 2 триллиона 332,9 миллиарда рублей. Общий объем расходов федерального бюджета — в сумме 19 триллионов 503,3 миллиарда рублей.

С учетом планируемого превышения доходов федерального бюджета над расходами предусмотрен профицит федерального бюджета в сумме 876,1 миллиарда рублей.

Федеральный закон устанавливает нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ, перечни главных администраторов доходов федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утверждает распределение бюджетных ассигнований, определяет особенности администрирования отдельных доходов, особенности исполнения федерального бюджета, регулирует вопросы государственного долга РФ.

При принятии законопроекта Государственной Думой во втором чтении в его текст были включены новые положения, направленные на обеспечение финансовой поддержки регионов.

В частности, Федеральным законом устанавливается, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается Правительством РФ до 1 января 2020 года (вместо 1 апреля 2020 года, как планировалось изначально при внесении законопроекта в Государственную Думу).

Также Федеральным законом изменяется порядок погашения реструктурированной в 2017 году задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Согласно указанным нормам в 2020 – 2024 годах субъектам РФ необходимо ежегодно погашать 5 процентов суммы задолженности (вместо 10 процентов, как планировалось изначально), в 2025 – 2029 годах — ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности. Высвобождаемые при этом средства должны направляться регионами на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. В случае невыполнения указанных условий задолженность региона подлежит досрочному возврату в федеральный бюджет в соответствии с ранее установленным в дополнительном соглашении графиком погашения долговых обязательств.

Наряду с этим предусматривается возможность списания части долга субъектов РФ, в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации вышеуказанных инвестиционных проектов.

«Главная особенность этого бюджета – максимальная прозрачность межбюджетных трансфертов. На 2020 год распределено 94 процента трансфертов. Распределены все субсидии и субвенции. Впервые к началу года распределены и иные межбюджетные трансферты, за исключением тех, которые распределяются на конкурсной основе».

Елена Перминова сообщила, что по рекомендациям Совета Федерации было увеличено софинансирование на 2 миллиарда рублей на закупки лекарств для лечения двух редких (орфанных) заболеваний, на 28,4 миллиарда рублей – на модернизацию техники и выплаты персоналу МЧС России, на 2 миллиарда рублей — на субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности перевозок населению, на 11,7 миллиарда рублей – на поддержку региональных МПС в 2020 году.

Антон Силуанов подчеркнул, что совместная работа над бюджетом велась на всех стадиях подготовки этого документа. «Первое рассмотрение бюджетной политики происходит в стенах Совета Федерации. Мы здесь начинаем работу над бюджетом, и здесь же ставится точка. Это очень важно. Мы слышим ваши предложения, предложения субъектов РФ, и их большая часть учтена».

Он отметил, что важнейшим направлением являются вложения в человека, в здравоохранение. Дополнительные средства выделяются на лекарственное обеспечение, растут расходы на образование.

Отвечая на вопросы сенаторов, Антон Силуанов рассказал о пакете законопроектов, касающихся соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «Он гарантирует неизменность условий бизнеса, в том числе налоговых, на длительный период, которые позволяют реализовать этот проект и получать финансовый результат. Этот законопроект не предусматривает предоставления каких‑либо льгот. Он лишь говорит, что ставки, порядок уплаты налогов по земле, имуществу, прибыли, расчету возврата НДС не будут меняться. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписывается и инвестором, и субъектом, и федеральным центром. В соглашении говорится, что не будут меняться условия, никаких льгот не предусмотрено. Это важно для предпринимателей, чтобы иметь возможность четко прописать свой бизнес-план».

Алексей Кудрин подчеркнул важность того факта, что на протяжении трех лет сохраняется ненефтегазовый дефицит в размере шести и меньше процентов. «Это фундаментальный фактор повышения всей финансовой устойчивости страны, особенно если могут возникнуть дополнительные внешние и внутренние вызовы. Это фактор, который цементирует нашу финансовую систему и обеспечивает своевременное выполнение обязательств». Алексей Кудрин сообщил, что у Счетной палаты нет принципиальных замечаний к прогнозу доходов бюджета.

Совет Федерации также принял Постановление СФ «О предложениях Совета Федерации по исполнению Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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