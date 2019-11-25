Уточнен порядок жилищного обеспечения военнослужащих

Source: Russia – Council of the Federation

Совершенствуется законодательство, регулирующее обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей.

Одобрены изменения в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в части уточнения порядка жилищного обеспечения военнослужащих.

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым

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Проект данного федерального закона внесен в Государственную Думу группой депутатов ГД и членом Совета Федерации Ольгой Ковитиди.

Она проинформировала, предметом регулирования являются социальные права граждан, в частности, военнослужащих.

«При признании военнослужащих нуждающимися в улучшении жилищных условий не будет учитываться жилая площадь, которую солдаты и офицеры получали ранее», — сказала сенатор.

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