Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Электро-Л25.11.2019 13:52

«Электро-Л» № 3 доставлен на Байконур

25 ноября 2019 года из международного аэропорта Шереметьево самолётом АН-124-100 на космодром Байконур доставлен космический аппарат «Электро-Л» № 3, разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

В рамках подготовки к запуску космического аппарата «Электро-Л» № 3 прошёл ряд завершающих испытаний: комплексные испытания собранного изделия, в термовакуумной камере, электрические и технологические вибрационные испытания, испытания в безэховой камере на проверку электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

Кроме того, была проведена операция по установке гелиогеофизического аппаратурного комплекса, проведены ряд механических проверок изделия, таких как контрольное раскрытие солнечной батареи и антенн аппарата, проверка зазоров между космическим аппаратом и головным обтекателем, контроль центра масс изделия, проверка аппарата на воздействие механических нагрузок и герметичности двигательной установки. Для испытаний в безэховой камере на производстве по специальным чертежам была изготовлена оснастка, которая позволила в ограниченном пространстве вывести остронаправленные антенны в рабочее положение.

На космодроме космический аппарат «Электро-Л» № 3 пройдет предпусковую подготовку: электрические проверки, заправку топливом, стыковку с разгонным блоком и ракетой-носителем.

Выведение космического аппарата на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8° в.д., будет обеспечено ракетой-носителем «Протон-М» (производства ГКНПЦ им М.В. Хруничева) и разгонным блоком «ДМ» (РКК «Энергия»). Пуск запланирован в конце декабря 2019 года.

Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Космические аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Первый гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 1 был выведен на геостационарную орбиту в 2011 году. Запуск второго КА, оснащенного модернизированным гидрометеорологическим сканером, состоялся в декабре 2015 года, на данный момент спутник «Электро‑Л» № 2 функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76° в.д.

25 ноября 2019 года из международного аэропорта Шереметьево самолётом АН-124-100 на космодром Байконур доставлен космический аппарат «Электро-Л» № 3, разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

В рамках подготовки к запуску космического аппарата «Электро-Л» № 3 прошёл ряд завершающих испытаний, в том числе комплексные испытания собранного изделия, испытания в термовакуумной камере, электрические испытания, технологические вибрационные испытания изделия и испытания в безэховой камере на проверку электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

Кроме того, была проведена операция по установке гелиогеофизического аппаратурного комплекса, проведены ряд механических проверок изделия, таких как контрольное раскрытие солнечной батареи и антенн аппарата, проверка зазоров между космическим аппаратом и головным обтекателем, контроль центра масс изделия, проверка аппарата на воздействие механических нагрузок и герметичности двигательной установки. Для испытаний в безэховой камере на производстве по специальным чертежам была изготовлена оснастка, которая позволила в ограниченном пространстве вывести остронаправленные антенны в рабочее положение.

На космодроме космический аппарат «Электро-Л» № 3 пройдет предпусковую подготовку: электрические проверки, заправку топливом, стыковку с разгонным блоком и ракетой-носителем.

Выведение космического аппарата на геостационарную орбиту, в точку стояния 165,8° в.д., будет обеспечено ракетой-носителем «Протон-М» (производства ГКНПЦ им М.В. Хруничева) и разгонным блоком «ДМ» (РКК «Энергия»). Пуск запланирован в конце декабря 2019 года.

Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России. Космические аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Первый гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 1 был выведен на геостационарную орбиту в 2011 году. Запуск второго КА, оснащенного модернизированным гидрометеорологическим сканером, состоялся в декабре 2015 года, на данный момент спутник «Электро‑Л» № 2 функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76° в.д.

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