Valsts prezidents: spēcīga transatlantiskā saikne ir pamats NATO panākumiem 70 gadu garumā

25. novembrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Briselē tikās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu (Jens Stoltenberg), lai pārrunātu gatavošanos NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmei Londonā un aktuālos jautājumus Alianses darba kārtībā, tai skaitā atturēšanas un aizsardzības stiprināšanu un vienlīdzīgāku sloga sadali starp sabiedrotajiem. E. Levits un J. Stoltenbergs bija vienisprātis, ka NATO valstu un valdību sanāksmē Londonā jāpauž skaidrs un spēcīgs vēstījums par sabiedroto vienotību un Alianses gatavību stāties pretī nākotnes izaicinājumiem. Valsts prezidents uzsvēra spēcīgas transatlantiskās saiknes nozīmi kā pamatu NATO panākumiem 70 gadu garumā: “NATO ir stūrakmens mūsu visu drošībai – gan šeit, Latvijā, gan visā tranatlantiskajā zonā. Ņemot vērā straujo digitālā laikmeta un IKT attīstību, ļoti nozīmīgi turpināt stiprināt NATO darbu un kompetences, lai nodrošinātu reģiona drošību arī nākotnē.” Sarunas laikā Valsts prezidents un NATO ģenerālsekretārs bija vienisprātis jautājumos par reģiona drošību, aizsardzības stiprināšanu, nākotnes izaicinājumiem, Alianses ilgtspēju un attīstību. Tāpat abu pušu redzējums sakrita par to, kā Aliansi padarīt vēl spēcīgāku un vienotāku. J. Stoltenbergs pauda atzinību Latvijai par atbildīgo partnerību. Savukārt E. Levits patiecās J. Stoltenbergam par NATO un sabiedroto atbalstu Latvijas drošības stiprināšanā, tai skaitā par Kanādas vadītās daudznacionālās kaujas grupas klātbūtni Latvijā, kā arī apliecināja Latvijas atbalstu vienlīdzīgākai sloga sadalei, uzsverot, ka Latvija jau kopš 2018. gada ir palielinājusi ieguldījumu nacionālajai aizsardzībai līdz 2 % no IKP. Abas puses bija vienisprātis, ka Latvija dod ļoti nozīmīgu ieguldījumu NATO ārējās robežas sargāšanā, līdz ar to jautājumi par Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu ir atbalstāmi visas Alianses redzējumā. Vizītes turpinājumā Valsts prezidents tiksies ar jaunievēlēto Eiropadomes prezidentu Šarlu Mišelu (Charles Michel), viesosies Lēvenes Katoļu Universitātē, lai aizvadītu semināru – apaļā galda diskusiju ar Juridiskās fakultātes, Sociālo zinātņu fakultātes un Filozofijas institūta maģistrantūras un doktorantūras studentiem par tematu “Demokrātija digitālajā laikmetā – riski un izaicinājumi”, kā arī piedalīsies Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā rīkotajā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai un mākslinieču Ilzes un Kristīnes Luīzes Avotiņu izstādes atklāšanā.

Source: President of Latvia in Latvian