Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в акции, прошедшей в Курской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в акции «Онкопатруль» в Курской области.

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Сенатор отметил, что акция, организованная Научным медико-исследовательским центром радиологии Министерства здравоохранения РФ, стартовала в городах страны в феврале 2019 г. при поддержке Совета Федерации и ассоциации российских онкологов. Курская область стала уже седьмым по счету регионом.

В ходе этих мероприятий более полутора тысяч человек прошли диагностику по раннему выявлению онкологических заболеваний.

Игорь Каграманян подчеркнул, что важно обеспечить широкое информирование населения о необходимости раннего выявления. При этом людям необходимо ответственно, бережно относиться к своему здоровья.

Важно обеспечить широкое информирование населения о необходимости раннего выявления заболевания

«Государство предоставляет хорошую возможность для этого: профилактические осмотры, диспансеризация для лиц старше 40 ежегодно с расширенными онкоскринингами. Все это делается бесплатно. Принят закон, который выделяет один день оплачиваемого отпуска с этой целью», — сказал сенатор.

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская подчеркнула важность проводимой акции. Она сообщила, что достигнута договоренность о проведении в регионе «Онкопатруля» в следующем году.

Как сообщил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн, Министерство вводит массовый скрининг в стране по трем видам онкологических заболеваний, что позволит улучшить ситуацию с ранним выявлением рака.

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