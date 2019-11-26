Александр Кабанов: Надеюсь, опасный завод будет закрыт

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Завод АКБ под Брестом законсервирован с обещанием закрыть его. Но властям люди не верят. Поэтому выходят на площадь и несут дежурство у стен предприятия.

О том, как развивается ситуация, сайту ucpb.org рассказал один из активных противников строительства аккумуляторного завода, блогер Александр Кабанов:

– Сейчас завод законсервирован. Плюс и в том, что о нем начинают писать государственные СМИ. Брестские пишут регулярно. Вопрос этот не пытаются закрыть или спрятать. Да и власти уже не делают вид, что всего этого не существует. Но властям люди не доверяют. Поэтому идет «Свинцовая варта» – возле завода дежурят люди и фиксируют происходящее. По воскресеньям собираются на площади. В минувшее воскресенье тоже собирались и прошли по городу. Площадь отвоевали. Теперь милиция подходит, предупреждает по мегафону об ответственности за несанкционированное массовое мероприятие и отходит. Несколько тихарей в гражданке бегают и на камеру снимают, но прежней реакции – задержаний, штрафов – в последнее время нет. Власть смирилась, что с этим уже ничего поделаешь.

– Какое продолжение может иметь эта история?

– По поводу будущего мнения у нас разделились. Часть людей считает, что все это продлится до президентских выборов, и затем завод попытаются открыть, возможно, с другим собственником. Другая часть полагает, что его уже не откроют, и сейчас власть ищет выход, как его закрыть окончательно. Поскольку понимает, если завод открыть, заявленных параметров по выбросам не будет. Но будет постоянная горячая точка и болевая тема для властей. Я больше склоняюсь к версии, что завод все-таки закроют и на законных основаниях.

– До тех пор люди отступать не собираются?

– Однозначно нет. Эта борьба идет уже два года. Люди даже не представляют, как это можно в воскресенье не прийти на площадь, не прийти на «Свинцовую варту». Уже графики составили, идет дежурство, новые люди появляются. Это стало частью жизни каждого. И пока завод полностью не закроется, все это не прекратится.

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