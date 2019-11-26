Андрей Черезов совершил рабочую поездку в Краснодарский край и Республику Крым

Source: Russia Ministry of Energy

Керчь, 26 ноября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов совместно с представителями Росгвардии в ходе рабочей поездки в Краснодарский край и Республику Крым проинспектировал ход реализации мероприятий по дооснащению пунктов перехода «Кубань» и «Крым» и участка кабельного перехода через Керченский пролив инженерно-техническими средствами охраны надводной и подводной среды.

Заместитель Министра также провел совещание о завершении указанных работ, в ходе которого проинформировал участников совещанияц о срыве АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон» сроков окончания работ. Андрей Черезов отметил необходимость завершения работ АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон» в кратчайший срок и сдачи объекта в эксплуатацию.

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