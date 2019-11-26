Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный законодательному обеспечению реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части развития региональных аэропортов и маршрутов.

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части развития региональных аэропортов и маршрутов». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Виктор Новожилов

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Михаил Пономарев и Андрей Кутепов

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Вячеслав Мархаев

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Александр Ермаков

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов и Ирек Ялалов

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Михаил Пономарев

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ахмат Салпагаров

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Михаил Пономарев и Андрей Кутепов

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Павел Тараканов

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ирек Ялалов

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Константин Долгов и Михаил Пономарев

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Ирек Ялалов и Елена Авдеева

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Сенатор отметил важность развития региональной сети аэропортовых комплексов и обеспечения воздушных перевозок отечественными воздушными судами. По его словам, эти вопросы должны решаться во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Совет Федерации внимательно следит за вопросами транспортного обеспечения населения России

«Совет Федерации внимательно следит за вопросами транспортного обеспечения населения России», — сказал Андрей Кутепов. В этой связи он напомнил, что накануне в «правительственном часе», прошедшем в рамках заседания СФ, принял участие Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Константин Цыганов в своем выступлении сообщил, что в Дальневосточном федеральном округе сейчас ведется реконструкция пяти аэропортовых комплексов. «Далее в рамках развития региональных аэропортов и маршрутов предусмотрено 40 мероприятий по реконструкции аэропортовых комплексов, в том числе в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Хабаровском крае, Магаданской области и Забайкальском крае. Объем финансирования — 92 миллиарда рублей», — проинформировал он.

Заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Илья Белавинцев проинформировал, что сформирован перечень субсидируемых маршрутов, в который вошли 262 маршрута. «Это беспрецедентная цифра, такого объема маршрутов еще не было за все годы. 29 маршрутов выполняются с территории Дальневосточного федерального округа».

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев рассказал о развитии аэропортовой инфраструктуры в регионе.

В мероприятии приняли участие сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, организаций-эксплуатантов, экспертного сообщества.

По итогам работы «круглого стола» принят проект рекомендаций, нацеленных на улучшение законодательного обеспечения реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. в части развития региональных аэропортов и маршрутов.

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