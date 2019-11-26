Встреча с Александром Новаком и Алексеем Миллером

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром энергетики Александром Новаком Новак Александр ВалентиновичМинистр энергетики и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером Миллер Алексей Борисовичпредседатель правления ПАО «Газпром» .

Обсуждалась готовность энергетического комплекса страны к работе в зимний период. Отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Хотел бы обсудить с вами несколько вопросов. Первый из них – это работа энергетики в зимних условиях.

Как вы знаете и видите, на региональном уровне, к сожалению, всё идет не без сбоев, и это создает немало проблем для людей, которые сталкиваются с этими явлениями.

С руководителями этих регионов я еще поговорю и поработаю, но сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, а зима уже практически началась на всей территории страны.

Второй вопрос: вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с Президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему.

А.Новак: Уважаемый Владимир Владимирович!

Подготовка к ОЗП идет круглогодично, и для нас это важнейшая составляющая нашей работы – подготовка к прохождению осенне-зимнего периода.

Безусловно, на сегодняшний день уже все регионы приступили к отопительному сезону. Министерством энергетики проводится постоянный мониторинг и взаимодействие со всеми компаниями.

В зоне нашего внимания 900 субъектов электроэнергетики: это порядка 400 электростанций мощностью более 25 мегаватт (это и тепловые электростанции, и гидроэлектростанции, и атомные электростанции) и около 500 субъектов сетевого хозяйства. Крупнейшая, конечно, компания – это компания «Россети».

В настоящее время все крупные системообразующие компании готовы к зиме и получили паспорта готовности. Мы 15 ноября подвели итоги мониторинга подготовки к зиме, сформированы все необходимые материально-технические ресурсы, запасы топлива, проведена ремонтная кампания, которая на сегодняшний день составляет уже 99 процентов.

Сформировано около 50 тысяч резервных источников энергоснабжения на случай возникновения технологических нарушений. Проведены работы по расчистке просек, плановые работы.

И конечно, в этом году у нас большой ввод мощностей в течение года, 7700 мегаватт будет введено мощностей электростанций, которые позволяют нам обновлять основные фонды и, естественно, повышать надежность.

В.Путин: По сравнению с прошлым годом?

А.Новак: В прошлом году было порядка четырех тысяч мегаватт.

В.Путин: А сейчас?

А.Новак: 7700, почти в два раза больше. И это, конечно, очень важная работа. И мы хотели также поблагодарить Вас за поддержку того механизма, который позволяет привлекать инвестиции в электроэнергетику.

За последние семь лет мы ввели 30 тысяч мегаватт мощностей за счет этого механизма, а сегодня, в соответствии с Вашим поручением и Указом, разработана комплексная программа модернизации инфраструктуры, которая позволяет нам в течение 10 лет привлечь инвестиции порядка двух триллионов рублей для модернизации оборудования генерирующего – того, которое было изношено и было введено в эксплуатацию много лет назад. Это позволяет нам обновлять основные фонды.

Продолжение следует.

Смотрите также

MIL OSI