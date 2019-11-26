В Марий Эл за нарушение прав участников долевого строительства и невыплату зарплаты осужден руководитель коммерческой организации, занимающейся строительной деятельностью

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего руководителя коммерческой организации, работающей в строительной сфере. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работнику).

В суде установлено, что фигурант дела, являющийся учредителем и директором ООО «Каркасное строительство», с 2014 года осуществляющего по договору генерального подряда в качестве исполнителя строительство двух многоквартирных жилых домов на улице Молодежная в селе Семеновка города Йошкар-Олы Республики Марий Эл, решил приобрести строительную фирму – ООО «Гала-М», являющуюся заказчиком строительства указанных домов.

Реализуя задуманное, летом 2015 года он с учредителем фирмы-заказчика заключил сделки купли-продажи этой фирмы с оплатой квартирами в количестве 35 в строящихся домах общей стоимостью свыше 52 млн. рублей, без фактических денежных вложений.

Исходя из того, что строительство дома осуществлялось только на денежные средства граждан – участников долевого строительства, заключенные сделки повлекли нарушение прав 106 дольщиков, перед которыми не выполнены обязательства по передаче им жилья.

Из-за отсутствия денежных средств строительство второго жилого дома не велось около двух лет, который в настоящее время достраивается другой подрядной фирмой со сроком ввода в эксплуатацию в конце декабря 2019 года.

Кроме того, фигурант дела задолжал одному работнику (прорабу) ООО «Каркасное строительство» зарплату за период с декабря 2016 года по май 2017 года в размере свыше 44 тыс. рублей.

Суд с учетом позиции государственного приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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