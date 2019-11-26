В. Полетаев провел «круглый стол» на тему «Конфликт интересов: законодательное регулирование и правоприменительная практика»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Комитетами СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел «круглый стол» на тему «Конфликт интересов: законодательное регулирование и правоприменительная практика».

Мероприятие организовано совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

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В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области заместитель Министра юстиции РФ Сергей Быстревский, член Высшей квалификационной коллегии судей РФ Наталья Чепурнова, директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Баснак, начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов, представители региональных органов государственной власти, научного сообщества, эксперты.

Владимир Полетаев напомнил, что тема конфликта интересов и влияния действующих ограничений на существование семейных династий затрагивалась им на заседании СФ. «В последнее время я все чаще сталкиваюсь с проблемой, что у нас уничтожаются семейные трудовые династии путем выискивания конфликта интересов. Достаточно много юристов, прокуроров, судей загнано в этот угол и потом, пройдя систему конкурсных комиссий, отбор, сами с удвоенной энергией выискивают конфликт интересов и у медиков, и у лесников, теперь добрались до трудовых династий».

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Наталья Чепурнова и Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Сенатор напомнил, что было дано поручение палаты Комитету СФ по конституционному законодательству и государственному строительству проанализировать ситуацию и подготовить законопроект, который бы регулировал эту сферу.

Сергей Быстревский отметил, что поиск оптимального баланса предотвращения конфликта интересов при одновременном пребывании на должности судьи и на государственной или муниципальной службе лиц, являющихся близкими родственниками, не теряет своей актуальности. «Как показывает практика, в основе любого коррупционного правонарушения находится конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности в системе государственного управления.

Дмитрий Баснак подчеркнул, что обсуждаемая тема является многогранной и непростой. «Нужно учитывать, что институт урегулирования конфликта интересов как таковой и запрет на родство и свойство при исполнении обязанностей направлены на то, чтобы минимизировать возможность получения неправомерных выгод должностным лицом».

При этом, по его мнению, у одного из родственников или у человека, который стал родственником, должно быть право получить возможность перевода на другую должность в этой структуре. «Мы не вправе лишать человека возможности строить свою карьеру, развиваться в этой сфере только потому, что он стал родственником другого человека. Это должно быть прописано законодательно».

Наталья Чепурнова затронула тему ограничений для судей. «Предложение распространить на судейский корпус те ограничения, которые касаются государственных гражданских служащих, концептуально находятся в противоречии со статусом судьи. Судьи – это единственные государственные должностные лица, которые осуществляют судебную власть, персонифицируя ее, и выносят приговоры и судебные решения именем Российской Федерации. Поэтому в этой связи статус судьи имеет особые конституционно правовые основы».

Как отметил Владимир Полетаев, большинство участников заседания высказали мнение, что проблема в этой области существует. «Большое количество регионов, подавляющее большинство государственных органов, которые прислали свои предложения, высказываются о необходимости корректировки действующего законодательства. Для нас, законодателей, это знак, который мы должны изучить, проверить. Мы обобщим все предложения», — подчеркнул он.

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