В Республике Тыва состоялся открытый форум прокуратуры, посвященный вопросам охраны окружающей среды и природопользования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 26 ноября 2019 г., в г. Кызыле Республики Тыва состоялся четвертый открытый форум прокуратуры Республики Тыва, посвященный вопросам охраны окружающей среды и природопользования.

В нем приняли участие прокурор республики Александр Боровков, глава республики Шолбан Кара-оол, председатель Верховного Хурала (парламента) республики Канн-оол Даваа, главный федеральный инспектор в Республике Александр Вавилихин, представители государственной и муниципальной власти, органов государственного контроля (надзора), общественных организаций, профсоюзов, средств массовой информации.

На своей площадке форум объединил широкое экспертное сообщество и представителей региональных общественных организаций.

Открывая мероприятие, прокурор республики Александр Боровков отметил, что форум прокуратуры – это открытый диалог, направленный на решение задач по снижению негативного воздействия на природу, защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранению всех естественных природных компонентов для будущих поколений.

С учетом основных экологических проблем в республике на совместных заседаниях координационных, межведомственных совещаний с уполномоченными органами власти органы прокуратуры республики выработали дополнительные меры по обеспечению законности в сфере экологии.

Формат открытой дискуссии позволил обсудить не только проблемы загрязнения экологии и уничтожение природных ресурсов, но и выработать рекомендации и предложения, которые внесут конструктивный вклад в достижение необходимого баланса между обеспечением устойчивого экономического развития и охраной окружающей среды.

В завершении форума прокурор республики в ходе пресс-подхода ответил на вопросы журналистов.

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