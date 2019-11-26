В Республики Коми после вмешательства прокуратуры в лечебное учреждение приобретено необходимое медицинское оборудование

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура г. Сыктывкара Республики Коми провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.
В ходе надзорных мероприятий в Сыктывкарской городской больнице установлено отсутствие необходимого медицинского оборудования, предусмотренного стандартами оказания медицинской помощи.
С целью устранения нарушений закона прокурор г. Сыктывкара обратился в суд с иском о возложении на министерство здравоохранения Республики Коми и ГБУЗ «Сыктывкарская городская больница» обязанности обеспечить отделение паллиативной медицинской помощи необходимыми медицинскими изделиями.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время в лечебное учреждение приобретено необходимое медицинское оборудование.
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