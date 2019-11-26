Source: Russia – Council of the Federation

В финале песенного проекта «Битва хоров» участвуют творческие коллективы, в том числе люди старше 55 лет, из разных регионов России, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель «Союза пенсионеров России» (СПР) Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в канун 25-летнего юбилея самой многочисленной в стране ветеранской организации в беседе с журналистами рассказал о том, как менялось старшее поколение и сама организация за прошедшие годы, как сегодня устроена работа со старшим поколением в российских регионах и есть ли спрос на активное долголетие среди россиян старше 55 лет.

За последние 10 лет программа обучения компьютерной грамотности пожилых людей приобрела государственный статус и стала самым масштабным национальным образовательным проектом

По словам сенатора, одной из основных и долгосрочных программ, развиваемых СПР, является программа «Активное долголетие».

«В ее рамках Союз пенсионеров выступил инициатором обучения компьютерной грамотности пожилых людей в стране. В результате за последние 10 лет программа приобрела государственный статус и стала самым масштабным национальным образовательным проектом, направленным на граждан старшего возраста», — сообщил законодатель.

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Глава профильного Комитета СФ назвал другие масштабные проекты, которые реализуются под эгидой самой многочисленной в стране ветеранской организацией — общероссийская сеть общественных университетов пожилого человека, Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, Спартакиада пенсионеров России, Конкурс хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров».

Песенный проект «Битва хоров»

Валерий Рязанский добавил, что сегодня в Москве проходит финал песенного конкурса «Битва хоров», в котором принимают участие творческие коллективы из российских регионов, а также гости из Донецка и Варшавы. «В столицу приехали 238 вокалистов в составе 14 хоров и ансамблей. В его отборочных этапах приняли участие сотни самодеятельных коллективов, непременным условием для которых являлось наличие в составе не менее 70 процентов участников в возрасте старше 55 лет», — подчеркнул законодатель.

Сенатор назвал важным тот факт, что участие в конкурсе принимают пенсионеры из разных уголков России, нашей многонациональной страны.

Организаторами конкурса в 2019 г. выступили Союз пенсионеров России при поддержке Совета Федерации, Пенсионный Фонд России, Министерство труда и социальной защиты РФ, Российская Академия музыки им. Гнесиных.

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